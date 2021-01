(VIDEO) Napoli. Voragine all’ospedale del Mare

Un’ampia voragine si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare, nella periferia est di Napoli. Potrebbe essere riconducibile a un cedimento determinato da infiltrazioni. E’ profonda una ventina di metri ed è ampia circa 2000 metri quadrati. Il fatto è accaduto all’alba di oggi.

Non si registrano persone coinvolte anche se alcune autovetture sono finite nella voragine. Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il fatto è accaduto lontano dal Covid center e ad un centinaio di metri dal primo edificio della struttura ospedaliera.

Al momento è esclusa la natura dolosa della voragine che si è aperta nel parcheggio dell’ospedale del Mare che si è verificata nella mattinata di oggi all’ospedale del Mare, nel quartiere napoletano di Ponticelli. E’ quanto informa una nota dell’Asl Napoli 1. In tutto l’Ospedale del Mare al momento è interrotta l’alimentazione elettrica ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura. Nel più breve tempo possibile l’ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha effettuato sopralluogo, accompagnato dal direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva.”Ci occuperemo anche di questo”, ha detto il governatore.

Napoli. Voragine Ospedale del Mare, Ciarambino: “Fare subito chiarezza sulle cause”

“L’apertura improvvisa di una voragine all’Ospedale del Mare, della profondità di circa 20 metri e del diametro di 50, è un fatto di enorme gravità che suscita una sensazione di profonda incertezza. Una tragedia sfiorata, tenuto conto che lo squarcio si è verificato in un’area parcheggio pubblica, a poca distanza dai reparti, inghiottendo le auto di alcuni dipendenti. Siamo molto preoccupati per il destino di una struttura destinata a diventare un’eccellenza della sanità in Campania e in Italia, capace di assistere migliaia di pazienti al giorno, e dove è attivo, sia pur parzialmente, un Covid center, oltre a un Covid residence che è stato già fatto precauzionalmente evacuare”. Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino.

“Il nosocomio in queste ore è tenuto in funzione soltanto grazie a gruppi elettrogeni. Auspico che sia fatta tempestivamente chiarezza sulle cause e che siano accertate eventuali responsabilità. Soprattutto, che sia garantita al più presto la massima sicurezza per tutti, così da poter tornare quanto prima alla normalità, in particolare in questo un periodo di grave emergenza pandemica. Un ospedale deve essere un luogo di sicurezza assoluta. In queste ore sono in contatto con i vigili del fuoco e le autorità competenti, così da poter seguire gli sviluppi della vicenda e poter informare tempestivamente i cittadini”.

Napoli. Voragine Ospedale del Mare, Zinzi: “Verifiche immediate per sicurezza pazienti e personale”

“Quello che è accaduto stamani all’Ospedale del Mare è un fatto senza precedenti. Le verifiche adesso siano immediate e accurate, la priorità deve essere quella di garantire la sicurezza dei pazienti e del personale”. Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega in Consiglio regionale e componente Commissione Sanità.

Napoli. Voragine Ospedale del Mare, Iovino: “Verificare che non sia minata staticità nosocomio”

“Gli ospedali sono luoghi nei quali va garantita la massima sicurezza e non è ammissibile che nelle immediate vicinanze di reparti dove c’è chi lotta per la vita e chi si impegna notte e giorno per garantire il diritto alla salute di tutti noi, si apra una voragine che solo per un caso fortuito non ha fatto registrare vittime”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile regionale rapporti interni Luigi Iovino.

“Quella dell’Ospedale del Mare è una vicenda di assoluta gravità, tenuto conto che in questi mesi la stessa area ospita gli ospedali modulari per l’assistenza ai malati di Covid e che a poca distanza c’è un Covid Residence. Bene l’apertura immediata di un’indagine da parte della magistratura. Bisogna fare in fretta nel determinare cosa abbia provocato la voragine, così da mettere al più presto in sicurezza l’area e l’attigua struttura dell’ospedale e fugare ogni dubbio sul fatto che possa essere minata la staticità di una struttura fondamentale come l’Ospedale del Mare, soprattutto in un periodo di grave emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo”.