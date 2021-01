Covid, prosegue a Sorrento la campagna di screening gratuito

Prosegue a Sorrento la campagna di screening gratuito della popolazione attraverso tamponi rapidi antigenici, per arginare la catena dei contagi da Covid-19 sul territorio.

L’iniziativa, resa possibile grade alla donazione della Msc Foundation e in collaborazione con la Fondazione Sorrento, riprende domenica 10 gennaio in piazza Angelina Lauro, dalle ore 9 alle 20, per continuare l’11 e il 12 gennaio. Lunedì i test verranno effettuati a Priora, presso la Chiesa Santa Maria del Toro, dalle ore 8 alle 13 e in piazza Angelina Lauro dalle ore 14 alle 20. Il 12 gennaio invece i cittadini potranno effettuare i tamponi rapidi a Casarlano, dalle ore 8 alle 13 e nuovamente in piazza Angelina Lauro dalle 14 alle 20. Per poter effettuare i test è consigliabile prenotarsi in anticipo telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, al numero verde 800814853, oppure inviando una mail a info@bourellyhs.com.

“Siamo in una nuova fase in cui, in attesa dei vaccini, è consigliabile non solo continuare a rispettare le regole ma, attraverso lo screening, monitorare attentamente la situazione nella nostra Sorrento – commenta il sindaco, Massimo Coppola – Un atto d’amore per sé e gli altri”.