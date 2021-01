Cesa. Pubblicato avviso per aggiornamento ed integrazione elenco degli avvocati di fiducia

In esecuzione della delibera di giunta comunale e su proposta dall’assessore al contenzioso Francesca D’Agostino, il Responsabile dell’Area Amministrativa ha pubblicato un avviso al fine di aggiornare ed integrare l’elenco degli avvocati di fiducia (short-list) per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni al Comune.

Per tanto tutti i legali interessati ad assumere incarichi presso l’ente, sono tenuti a presentare apposta domanda entro le ore 12 del giorno 9 febbraio 2021.

Le domande e la documentazione allegata potranno pervenire presso gli uffici comunali: a mezzo pec (pena esclusione) all’indirizzo pec del Comune: protocollo@pec.comune.cesa.ce.it; le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del comune non verranno prese in considerazione; la domanda e i relativi allegati dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente oppure sottoscritti con firma autografa del richiedente e scansionati; in tal caso l’oggetto del messaggio pec dovrà riportare la seguente dicitura “Domanda di iscrizione all’elenco di professionisti e studi legali per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio”; oppure a mano, a mezzo corriere o servizio postale, presso l’Ufficio Protocollo, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione all’elenco di professionisti e studi legali per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio”, recante il nominativo del mittente con indirizzo ed indirizzata al Comune di Cesa.

Possono chiedere l’iscrizione all’elenco i professionisti, singoli o associati, iscritti all’Albo degli Avvocati o dei praticanti avvocati e esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L’elenco è unico e aperto, diviso in 4 sezioni per tipologia di contenzioso: Diritto civile; Diritto penale; Diritto tributario; Diritto amministrativo.