Scuola in presenza, drive-in tamponi: i chiarimenti Asl Caserta

“Come stabilito nell’ordinanza n.1 del 05.01.2021 della Regione Campania, la didattica in presenza riprenderà il giorno 11.01.2021 solo per le prime e le seconde classi della scuola primaria e per la scuola dell’infanzia. Pertanto i soggetti candidabili allo screening per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 sono il personale docente e non docente, gli alunni e i familiari conviventi, delle scuole di cui sopra. Tutti i soggetti non candidabili, non saranno invitati a partecipare a questa prima fase di screening, gli stessi solo successivamente e compatibilmente con la ripresa graduale delle attività scolastiche, verranno ricontattati a mano a mano che diventeranno candidabili allo screening”. Così, in una nota, l’ASL Caserta.