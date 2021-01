I migliori gadget aziendali offerti da Maxilia Italia

Il gadget aziendale rappresenta un dono gradito da regalare ai dipendenti della propria azienda o ai propri clienti, ma ha anche un’importante funzione relativa all’immagine del brand e alla sua promozione: è proprio per questo che questi omaggi devono essere scelti con molta attenzione. Ciò vuol dire che tali oggetti, personalizzati dal logo della società, devono essere di qualità e presentare un design curato in ogni dettaglio. Sul sito di Maxilia Italia è possibile trovare il gadget aziendale ideale per la propria azienda, potendo spaziare tra un’ampia scelta di prodotti pensati per soddisfare ogni esigenza.

Maxilia: sempre al passo con i tempi

Fondata nel 2007, Maxilia è un’impresa tedesca di cui fa parte un team composto da esperti in marketing e comunicazione e di rivenditori in grado di prendersi cura dei propri clienti offrendo prodotti perfettamente centrati sulle loro necessità. Le proposte spaziano dai gadget aziendali da donare ai dipendenti a quelli promozionali, dai regali da offrire ai convegni a materiali pubblicitari di ogni genere. Oltre a un catalogo molto ampio e versatile, l’azienda si contraddistingue per un servizio clienti insuperabile, che comprende anche un rimborso delle spese nel caso l’acquirente non sia soddisfatto del prodotto. In più, i prezzi sono assolutamente competitivi e vengono forniti campioni gratuiti, così come prove di stampa e la realizzazione di loghi vettoriali. Il tutto senza dimenticare la lavorazione e la consegna dei prodotti che avvengono in tempi da record, con spedizione senza costi.

Una vasta scelta di prodotti

Il catalogo proposto da Maxilia propone prodotti per ogni esigenza e comprende tutte le categorie: si passa dall’abbigliamento alle borse, dai cappelli agli ombrelli, passando per gilet, felpe e grembiuli. Non mancano utili articoli di cancelleria, come gli altri, tutti rigorosamente personalizzati con il nome del brand, tra cui penne biro o stilografiche, quaderni, anche nella raffinata versione in pelle, block notes, gomme da cancellare, evidenziatori e molto altro ancora.

I gadget ecologici

In tempi in cui la sostenibilità nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente è prioritaria per tutti, l’idea di proporre dei gadget personalizzati ecologici è sicuramente vincente e contribuisce a rafforzare l’immagine del brand. Tra i prodotti green proposti da Maxilia ci sono penne realizzate in bamboo, in paglia di frumento o in legno, oppure borse biodegradabili in carta, zainetti in cotone, beauty case in iuta e molte altre proposte che, alla loro confezione eco-frendly, uniscono un design di grande effetto da personalizzare a piacimento.

I prodotti dedicati alla nostra salute

Non mancano nell’assortimento prodotti utili per fronteggiare la pandemia da Covid 19, come le mascherine da personalizzare proposte in tante varianti, anche certificate, insieme agli indispensabili gel disinfettanti.