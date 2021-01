Aversa. Open Day al Liceo Jommelli

Tutto pronto per l’open day virtuale del polo liceale Jommelli di Aversa. Non è stata la pandemia a fermare l’orientamento in ingresso dell’Istituto diretto da Rosa Celardo che, martedì 12 gennaio, è pronto ad accogliere (se pur da remoto ed utilizzando i canali social) famiglie e studenti.

Si inizia alle ore 15 e 30 con la presentazione, in diretta Facebook, della dirigente scolastica; dalle 16 alle 17, attraverso la piattaforma meet, gli insegnanti dei diversi indirizzi liceali – linguistico (con sezione Esabac), scienze umane (con curvatura socio-sanitaria), economico-sociale, scientifico (biomedico ed applicato allo sport), sportivo – risponderanno alle domande e ai dubbi di famiglie e studenti, per permettere una scelta più consapevole e mirata.

Per partecipare all’evento, è possibile visitare la pagina web https://sites.google.com/liceojommelli.it/openday2020-2021 oppure utilizzare i link presenti sul sito della scuola www.licejommelli.edu.it e sulla pagina fb dedicata all’evento, dove sono già disponibili video-spiegazioni dei diversi indirizzi di studio.

“Una scuola è dinamica – spiega la dirigente Rosa Celardo – quando si impegna a rispondere ai bisogni formativi del territorio e fornire agli studenti che si iscrivono gli strumenti più idonei per valorizzare i diversi talenti. Non è un momento facile quello del passaggio dalla scuola media alle scuole superiori. I ragazzi sono chiamati a fare una scelta importante per il futuro. La sfida è quella delle nuove tecnologie per far fronte alla pandemia in atto: grazie alle piattaforme virtuali, i ragazzi avranno la possibilità di prendere contatto diretto con la scuola, di conoscere l’offerta formativa e di fare una scelta ponderata”.