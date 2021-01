Rider aggredito a Napoli, Nonno: “Grande il cuore dei napoletani: più controllo del territorio”

“Il grande cuore dei napoletani e degli italiani si é visto in queste ore a sostegno di Gianni, brutalmente picchiato e rapinato ieri da balordi, per cui chiediamo pene esemplari. Il tema vero è che lo Stato centrale deve mettere nelle condizioni padri di famiglia e giovani di poter ottenere un lavoro dignitoso che gli eviti di dover uscire la sera a fare consegne per pochi spiccioli. In più vi è la necessità che le forze dell’ordine siano dotate degli strumenti giusti, necessari al pattugliamento del territorio. Solo così pagine vergognose che si ripetono ciclicamente nella nostra città potranno essere debellate. A Gianni ed alla sua famiglia va la mia vicinanza”. È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia Marco Nonno.