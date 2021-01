Primavera/estate 2021: è tempo di Egitto

In questo lungo e strano inverno è tempo di sognare e prepararsi ad affrontare una primavera ed un’estate a tutta vacanza: le mete ideali per le prossime stagioni 2021 sono quelle proposte da Eden Viaggi che da tempo si occupa di organizzare viaggi al top per tutti.

L’Egitto è la meta ideale per rilassarsi e scoprire un Paese nuovo dove potersi perdere tra bagni di sole e di sale in tutta sicurezza e serenità.

Sharm El Sheikh: meta perfetta per le vacanze

Le vacanze in Egitto a Sharm El Sheikh sono il meglio che si possa progettare per vivere un periodo in pieno relax. Un paradiso a poche ore di volo: un luogo dove scaldare corpo ed anima, un angolo di Egitto tutto da scoprire per chi apprezza andare alla scoperta delle tradizioni beduine.

Sharm El Sheikh è il luogo perfetto per chi cerca qualcosa di differente a metà tra avventura e relax, una realtà tra le più richieste e gettonate per chi ama la vacanza a ritmo di sole e mare, qui infatti il mare è quello giusto per poterlo vivere al 100%.

Cosa fare a Sharm el Sheikh

Andare al mare e tuffarsi dall’alba al tramonto senza mai dimenticare che qui il clima è sempre mite e perfetto. Tantissime sono le attività di mare tra cui spiccano le immersioni e sessioni di snorkeling in un mare così azzurro da perdersi nel cielo. Gli sport d’acqua non mancano e gli eccellenti istruttori sono sempre pronti a fare scoprire nuove sfide. Interessante poi è una visita al Parco Nazionale di Ras Muhammad, ovvero un lago di acqua salata, spiagge di sabbia bianca e deserti infiniti si alternano in questa riserva naturale che si sviluppa lungo quasi 500 chilometri quadrati.

2 luoghi di Sharm el Sheikh oltre il mare

Cattedrale di Heavenly : una delle chiese più belle del mondo, con pitture murali che rappresentano scene bibliche e affreschi religiosi Da vedere assolutamente per la sua bellezza. La si trova nel quartiere di Hay el Noor, non lontano dalla Moschea di Al-Mustaf.

: una delle chiese più belle del mondo, con pitture murali che rappresentano scene bibliche e affreschi religiosi Da vedere assolutamente per la sua bellezza. La si trova nel quartiere di Hay el Noor, non lontano dalla Moschea di Al-Mustaf. Old Market: un vero centro storico egiziano, qui oltre a scoprire sapori ed aromi di un tempo non noto si possono fare acquisti interessanti a prezzi bassissimi.

Cosa mangiare a Sharm el Sheikh

La cucina egiziana è molto diversa da quella mediterranea, sicuramente ricca di sapore e di gusto non è da perdere.

Kushari è un piatto di pasta e salsa al pomodoro con riso, ceci, lenticchie, cipolle caramellate e aglio molto saporito, da non perdere. Ful medames un piatto a base di fave. Una purea di fave mescolate ad aglio, olio e succo di limone. Il sapore ricorda vagamente l’hummus di ceci, si mangia accompagnato da uova bollite, salsa di pomodoro o burro. Mahshi un ottimo primo a base di verdure ripiene di riso speziato, cipolla e cubetti di pomodoro.

Se questi sono i piatti da non perdere è anche vero che il tea egiziano o il karkadè ma anche il caffè bisogna assaggiarli per poter gustare le differenze di una cultura molto simile alla nostra.