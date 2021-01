Cesa. Presepe Nostrum, lo scalillo e le alberate finiscono sul presepe

Si è conclusa con successo la prima edizione del concorso presepiale “Presepe Nostrum” che la Pro Loco ha organizzato con il patrocinio del Comune di Cesa ed in collaborazione con l’istituto comprensivo che ha partecipato anche con una sezione dedicata.

L’obiettivo è stato quello di lavorare in sinergia con il territorio collaborando con le istituzioni scolastiche ma, soprattutto, quello di valorizzare gli aspetti salienti del luogo. Il regolamento, infatti, ha previsto l’inserimento di elementi caratteristici di Cesa, quali: grotte, alberate aversane, vino asprinio e altro per far sì che il presepe realizzato sia una vera e propria rappresentazione di uno scorcio della piccola comunità. Con questa iniziativa, la Pro Loco ha voluto sensibilizzare la popolazione sulle tradizioni religiose e culturali che ci legano al presepe nonché vuole coinvolgere le nuove generazioni per tramandargli l’attaccamento al territorio.

Forte è stata la partecipazione e, soprattutto, le opere realizzate sono state tutte creative ed originali tanto che sono stati introdotti un premio per ex aequo e un riconoscimento “speciale” per la creatività di un partecipante.

Il primo classificato è stato Ceparano Massimo; il secondo classificato è stato Marrandino Corrado e terzo classificato Di Santo Antonella.

La sezione speciale “Presepe Nostrum di noi alunni” si è chiusa con un ex aequo tra Marino Mesia e Giglio Adolfo. Infine, è stata premiata Angela Turco con un premio “speciale” per la creatività.

La premiazione, con consegna degli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti, si svolgerà domenica 10 gennaio 2021.

La Pro Loco di Cesa desidera ringraziare tutti i partecipanti per la creatività e per l’impegno profuso.