Teverola. Vincenza Improta conferita del titolo ‘Athlete of the year X.F.C. 2020’

Vincenza Improta ha conseguito l’attestato di “Athlete of the year X.F.C. 2020”. Un anno difficile per lo sport, il lavoro ed il sociale a causa di una pandemia che ha rivoluzionato il mondo.

Vincenza, nel corso del 2020, avrebbe dovuto prendere parte a diversi eventi sportivi di caratura internazionale, che sono stati, poi, annullati. L’occasione si è presentata il 21 settembre, quando a Sessa Aurunca, nel rispetto delle dovute norme COVID-19, ha concorso per il “Titolo Nazionale Boxe PRO – A.S.I. – X.F.C.”, aggiudicandosi la cintura in palio prima del limite, per K.O. tecnico.

“Athlete of the year X.F.C. 2020” è un riconoscimento importantissimo che va ad aggiungersi agli altri numerosi premi che ha ricevuto nella sua carriera agonistica: nella kick boxing 15 titoli nazionali, un titolo europeo, due medaglie d’oro alla coppa del mondo ed un titolo mondiale; nel pugilato, tesserata con le “Fiamme Oro” di Marcianise, si è laureata campionessa italiana di pugilato a squadre F.P.I. ed ha conquistato due cinture nazionali A.S.I. PRO X.F.C.

Vincenza Improta, intanto, ha annunciato che, nell’anno 2021, gestirà, con il fratello, l’olimpionico Giovanni, una nuova palestra nella città di Casaluce.