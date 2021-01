Trovata con “botti” in auto, fermata

Ieri gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Bernardo Quaranta una donna a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto due buste contenenti 1500 artifizi pirotecnici di categoria F1e F2 per i quali non aveva l’autorizzazione alla vendita. Inoltre, hanno rinvenuto 9 “botti” artigianali illegali.

La donna, una 35enne napoletana, è stata denunciata per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti e sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Inoltre, durante i controlli tesi al contrasto della vendita di “botti” illegali, in corso IV Novembre hanno sequestrato altri 700 artifizi pirotecnici rinvenuti in strada.