Trentola Ducenta. Apicella replica al gruppo Liberi e Forti

“È doveroso da parte mia intervenire per fare chiarezza su quanto affermato dal capogruppo di “Liberi e forti” durante la seduta del consiglio comunale del 29 dicembre u.s. Secondo il consigliere Ciocia avrei affermato che è responsabilità della Pubbliservizi la mancata riscossione dei tributi della Tari Inevasi e che le procedure adottate dalla stessa società siano poco trasparenti. Smentisco categoricamente quanto da lui detto”. Così il sindaco Apicella.

“In risposta alla domanda sollevata in consiglio comunale dallo stesso Ciocia su come fosse possibile recuperare i tributi inevasi della Tari, asserivo che già dall’insediamento dell’attuale amministrazione ci si è attivati con l’assessore al ramo per avere un quadro completo circa le procedure adottate e stabilire eventualmente come intervenire per ottimizzare il servizio, cosa che è certamente tra le prerogative dell’amministrazione. L’assessore alle finanze si è più volte interfacciata con la Pubbliservizi, che nonostante gli incontri avuti in precedenza, anche con me, mostra reticenza sotto determinati aspetti. La società è stata più volte esortata dall’Assessore a relazionare in merito, poiché non condividiamo le procedure adottate fino a questo momento dalla stessa, ritenute da noi poco chiare. Ci siamo quindi attivati per avere tabulati di quanto fatto fino ad ora per la riscossione e purtroppo i dati che abbiamo ad oggi non sembrano completi. L’ultimo sollecito da parte dell’assessore è stato effettuato pochi giorni prima delle festività natalizie. Non capisco quale sia l’affermazione gravissima da me pronunciata. Quanto da me detto è evidente nella registrazione pubblica del consiglio comunale ed è chiaro che né da parte mia, né da membri della mia amministrazione, sia stato usato tono inquisitorio; ci siamo piuttosto limitati a delle constatazioni. Fuorviare la realtà e speculare su queste situazioni, col solo intento di creare confusione, generare cattiva informazione, perseverare solo in un’opera di elevazione di futili polemiche non giova alla città, che in un momento come questo non ha certo bisogno di queste messe in scena, la cui unica conseguenza è quella di creare malumori. Non è certo questo il contributo che il gruppo di opposizione in questione può dare all’amministrazione. Per quanto riguarda quanto ulteriormente affermato dal capo gruppo di “Liberi e forti” in merito all’episodio riguardante l’avvocato De Marco, ci tengo a precisare che si tratta di situazioni che avranno modo di essere ampiamente affrontate e risolte all’interno del gruppo di maggioranza”.