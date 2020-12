Teverola. Il bilancio del sindaco Barbato

“Il 2020 è stato l’anno più brutto a memoria d’uomo. Eppure le difficoltà ci hanno unito. Ci hanno fatto sentire parte di un’unica cosa. Mi permetto di dire…di un’unica famiglia. Ce l’abbiamo messa tutta. Non sempre siamo stati impeccabili. Però, credetemi, è stata davvero dura cercare di rispondere a tutte le richieste di aiuto. Quando i contagi hanno raggiunto cifre inimmaginabili, ci siamo spaventati. Ma non abbiamo mai mollato”. Così il sindaco di Teverola, Tommaso Barbato.

“Abbiamo atteso con trepidazione l’arrivo del vaccino. Continuando a rispettare le misure restrittive, sono sicuro che a breve la situazione migliorerà. Però dobbiamo essere tutti responsabili. La voglia di stare insieme e brindare è quasi incontrollabile. Dobbiamo essere più forti della tentazione e restare a casa, rinviando a tempi migliori i festeggiamenti. Solo così possiamo contribuire, ognuno nel nostro piccolo, a vincere questa guerra silenziosa. Un augurio di pronta guarigione a tutti quelli che stanno combattendo contro il Covid. Tanti amici hanno vinto e ne usciranno anche loro. Un pensiero particolare a chi si trova ricoverato in ospedale, lontano dai cari. A loro voglio dire di non sentirsi soli, perché li aspettiamo e siamo sicuri che presto torneranno a casa. Un abbraccio forte alle famiglie di chi non ce l’ha fatta, con la promessa che, appena sarà possibile, tutta la Città ricorderà dignitosamente i cari dipartiti. Un ringraziamento a tutti i medici, infermieri e personale sanitario che sono scesi in campo senza remore. Ieri all’unanimità in consiglio comunale è stata data la civica benemerenza proprio a loro a cui noi, tutti, indistintamente, ci siamo rivolti per chiedere aiuto. Carissimi concittadini tutti, vi lascio i miei auguri per un 2021 di luce. Perché finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole”.