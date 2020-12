Sessa Aurunca. Pagamento dei debiti pregressi contratti dal Comune entro gennaio 2021

Il mese di gennaio 2021 decreterà il risanamento dell’esposizione debitoria del Comune di Sessa Aurunca pari a 16 milioni di euro reso possibile grazie ad un finanziamento agevolato richiesto dalla precedente amministrazione comunale al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il 23 ottobre 2020 venne erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti una somma pari a 15,7 milioni di euro con un piano di restituzione trentennale ad un tasso dell’ 1,26% per fronteggiare il disequilibrio economico dell’Ente ad un passo dal dissesto finanziario. La gestione commissariale poco dopo l’insediamento avvenuto il 10 novembre ha reso attuativo il piano attestato di risanamento e nella prima tranche di pagamento, sono stati già saldati debiti commerciali contratti dall’ Ente con imprese locali e non del valore di 9,2 milioni di euro.

Il 70% dell’esposizione debitoria comunale è rappresentata da debito di energia elettrica per l’energizzazione dei pozzi per l’approvvigionamento idrico. La prelazione nel saldo dei creditori locali e non locali con una forte esposizione debitoria è stata risolta, nell’intendimento della gestione commissariale con una anticipazione di liquidità in un’ottica di rinvigorimento dell’economia cittadina fortemente sensibilizzata per la situazione epidemiologica attuale.