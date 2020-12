Aversa. Il sindaco Golia: “No ai botti”

“Mancano ormai poche ore alla fine di questo 2020 e voglio rivolgere un accorato appello a tutti i cittadini. Non accogliamo il nuovo anno con botti e fuochi d’artificio, facciamolo non perché c’è una ordinanza ma come segno concreto di rispetto e vicinanza a tutte quelle famiglie che sono nel dolore per la perdita di congiunti a causa del virus e per coloro che ancora lottano per superare questo male”. Così il sindaco Golia.

“Non accogliamo il nuovo anno liberando nell’aria palloncini che andrebbero a inquinare ulteriormente il nostro già martoriato ambiente. Accogliamo il nuovo anno aprendoci alla speranza di un 2021 diverso, di ripresa economica ma soprattutto di riscoperta di quella socialità che ci è stata preclusa ma di cui ciascuno di noi ha bisogno”.