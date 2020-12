Sospensione riforma prescrizione, apprezzamento AIGA per l’emendamento

AIGA esprime apprezzamento per l’emendamento proposto dall’On. Lucia Annibali con il quale si intende sospendere l’efficacia del c.d. “blocca prescrizione” fino all’entrata in vigore della riforma del processo penale.

Tale proposta, pur non essendo esaustiva della risoluzione del problema di una riforma della giustizia che tuteli il diritto ad un’effettiva difesa e ad una ragionevole durata del processo, pone rimedio nelle more della revisione del Codice di Procedura ad un grave vulnus che di fatto capovolge il principio dell’art. 27 della Costituzione per il quale l’imputato non è considerato colpevole fino a condanna definitiva, rendendo già un processo che può diventare infinito, dopo il suo inizio, una pena da scontare per chi vi è sottoposto.

Afferma il Presidente AIGA Antonio De Angelis: “Il tema della ragionevole durata del processo è tutt’altro che risolto. La prescrizione, di fronte un processo che per la legge vigente può durare all’infinito, rappresenta ancora oggi l’unico baluardo per difendere i cittadini contro il malfunzionamento della macchina della giustizia. Ben venga l’emendamento proposto dall’on. Annibali, volto a legare l’efficacia del “blocca prescrizione” all’entrata in vigore della riforma del processo penale. Come giovani avvocati auspichiamo che la richiesta non sia solo finalizzata ad una verifica dei rapporti fra le forze politiche di governo, ma che si giunga ad una sua effettiva approvazione. Ci auguriamo inoltre che tutte le forze politiche, anche di governo, come il PD, che hanno sempre manifestato perplessità rispetto ad un blocco nudo e crudo della prescrizione, votino a favore dell’emendamento, non trattandosi, in questo caso, di una semplice scelta politica ma di una battaglia di civilità trasversale, che ci tocca tutti da vicino in quanto cittadini”.