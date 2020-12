Cesa. La minoranza: “No ad affidamento riscossione entrate tributarie a soggetto privato”

“Stasera si è tenuto l’ultimo Consiglio comunale di questo delicatissimo e difficile 2020. Abbiamo votato a favore di due variazioni di Bilancio: la prima per ricezione contributi statali sulla progettazione e sull’efficientamento energetico e la seconda per contributo regionale per servizi di protezione civile. Soldi di provenienza statale e regionale che porteranno benefici al nostro paese”. Così il gruppo consiliare Uniti per Cesa composto dai consiglieri comunali Ernesto Ferrante, Amelia Bortone, Carmine Alma e Paola Verde.

”Abbiamo votato contro alla delibera con cui la maggioranza intende ‘sollevare’ l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’attività di riscossione delle entrate comunali, per affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali ad un nuovo soggetto privato. A nostro avviso ciò comporterà solo problemi per i cittadini-contribuenti in una fase già socialmente ed economicamente molto problematica. Le cronache quotidiane sono pieni di casi condotte particolarmente aggressive e vessatorie da parte di questi soggetti. Abbiamo infine votato contro ad un emendamento a firma dei consiglieri di maggioranza che modifica la nostra mozione presentata il 10 dicembre sull’installazione di colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica. Abbiamo ritenuto tardive ed errate nel metodo, e per questo irricevibili, le proposte di rinvio/integrazione pervenuteci dalla maggioranza.

Il coinvolgimento dei nostri attivisti e dei nostri sostenitori è parte fondamentale del DNA di ‘Uniti per Cesa’. Le nostre azioni e le nostre proposte prendono forma con loro. Il nostro lavoro in Consiglio è frutto di un lavoro partecipato e condiviso che è il nostro tratto distintivo. Auguriamo a tutti di trascorrere al meglio la chiusura di questo 2020, rispettando tutte le regole.

Ci ritroveremo insieme nel nuovo anno, sperando di poter riconquistare pian piano la vecchia, cara normalità”.