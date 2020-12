Carabinieri, il Comandante Generale Nistri in visita a Napoli

Nella mattinata odierna presso la Caserma di Via Domenico Morelli, sede del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, si è recato in visita il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo D’Armata Giovanni Nistri.

All’evento, svoltosi in una cornice doverosamente ristretta, per le note esigenze di prevenzione sanitaria, hanno partecipato il Generale di Corpo D’Armata Adolfo Fischione Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, il Generale di Divisione Riccardo Galletta Vice Comandante Interregionale, il Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi Comandante della Legione Carabinieri Campania, il Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, una ridotta rappresentanza di militari della sede nonché, in collegamento video, una rappresentanza di militari collegati da ognuno dei Comandi Legione dipendenti: Puglia, Abruzzo-Molise e Basilicata.

Il Comandante Generale, dopo aver ricordato i militari caduti ed in particolare quelli deceduti a seguito dell’infezione da Covid-19, ha tracciato un sintetico bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno, che hanno visto i Carabinieri particolarmente impegnati nella delicata opera di vigilanza del territorio e di assistenza alla popolazione, in particolar modo durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria e soprattutto nei luoghi più lontani dalle grandi città, ove la presenza dell’Arma dei Carabinieri è capillare.

Il Comandante Generale, infine, nell’approssimarsi a terminare il Suo delicato incarico triennale alla guida dell’Arma dei Carabinieri, ha rivolto il Suo ringraziamento a tutti i militari in servizio nel territorio del Comando Interregionale “Ogaden” per la preziosa opera svolta e ha formulato gli auguri per le Festività in corso.