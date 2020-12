Meridbulloni, Nappi: “20 mln con un contratto di sviluppo per salvare stabilimento Castellammare”

“In occasione dell’incontro organizzato in rete dall’amministrazione comunale di Castellammare sulla crisi della Meridbulloni, cui sono intervenuto a nome del gruppo regionale della Lega, ho evidenziato la necessità di evitare rituali della politica e avanzato una proposta precisa. Si riunisca, come ho richiesto, la commissione attività produttive del Consiglio regionale, con la partecipazione della giunta, e venga immediatamente acquisita la disponibilità della Regione a finanziare un contratto di sviluppo di 20 milioni di euro in sinergia con Mise e Invitalia per salvaguardare lo stabilimento attraverso la ristrutturazione della struttura e l’ammodernamento dei macchinari, in favore dell’attuale impresa o di un’altra impresa che si faccia carico di rilevare l’azienda e salvare tutti i posti di lavoro”. Lo afferma in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania