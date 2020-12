Cesa. Finanziamenti e variazioni bilancio nell’ultimo consiglio comunale

Si terrà mercoledì alle ore 19 l’ultimo consiglio comunale dell’anno 2020.

Il presidente dell’Assise Domenico Mangiacapra ha convocato la seduta, che sarà senza pubblico ma in diretta streaming.

All’ordine del giorno delibera di natura contabile ma di grande impatto.

“Recepiremo una serie di finanziamenti – spiega il sindaco Enzo Guida – il primo attiene, ad esempio la materia dell’adeguamento del piano di protezione civile. Una altra variazione di bilancio riguarda il recepimento di circa 350 mila euro di finanziamenti ottenuti. In particolare l’ente è stato destinatario di un finanziamento del Ministero dell’Interno per la progettazione. Circa 78 mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva per il Parco Agricolo in località Arena. Per l’anno 2021, invece, già sono stati assegnati circa 80 mila euro per la progettazione di un intervento di riqualificazione dell’area ex Palestra del Fanciullo. L’altro finanziamento, di circa 50 mila euro, riguarderà la progettazione di un intervento in materia di efficientamento energetico denominato “Cesa Sostenibile””.

Sempre in materia di efficientamento energetico, da fonti ministeriali, l’ente ha ottenuto già, per il 2021, 140 mila euro per interventi in questo settore.

Una ulteriore proposta di delibera riguarderà un atto di indirizzo per affidare, ad un soggetto privato, la gestione delle entrate, mediante una gara ad evidenza pubblica.

Infine sarà discussa una mozione sulla installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, presentata dal gruppo di minoranza.