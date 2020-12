Basket. Napoli, Andrea Zerini: “Concentrati verso Scafati”

“Abbiamo fatto un’ottima partita dal punto di vista difensivo, concedendo solo 19 punti agli avversari in 20 minuti. Siamo riusciti a partire bene conquistando un buon vantaggio, ed abbiamo gestito poi per tutta la gara. Abbiamo avuto qualche problema a rimbalzo che ha fatto arrabbiare anche Coach Sacripanti. Appena sistemate le cose siamo riusciti ad avere tante occasioni di contropiede. Fa parte del nostro modo di giocare. La gara di domenica è stata molto importante anche per il debutto di Josh Mayo. In allenamento sta facendo davvero bene, ora ha bisogno di ritrovare il ritmo partita. Sarà un’arma in più decisiva per la squadra. Ora siamo attesi da una partita speciale come il derby con Scafati”. Il Pivot della Gevi Napoli Basket Andrea Zerini è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società partenopea.

“Nella gara di Supercoppa, a novembre, abbiamo perso. Dobbiamo ricordarci bene di quel match in modo tale da scendere in campo al massimo della concentrazione e portare a casa, magari, un risultato diverso. Nella partita con San Severo sono riuscito finalmente a trovare il primo canestro dalla lunga distanza, dopo otto tentativi. E’ stato molto importante per me. Spesso infatti è tutta questione di fiducia, mi sono allenato molto in questo periodo proprio sul tiro dalla lunga distanza, spero di essermi sbloccato. L’obiettivo nostro, quest’anno, è quello di vincere il campionato. Non importa partire in quintetto o dalla panchina, bisogna essere pronti a dare il 110% quando siamo in campo. Coach Sacripanti sa gestire benissimo il minutaggio di tutti e sia io che Iannuzzi, dobbiamo essere bravi ad avere l’approccio giusto in ogni situazione. Il campionato è estremamente equilibrato, come testimonia la classifica che vede tre squadre in testa. Dispiace per aver perso in maniera rocambolesca la sfida di Ferrara ma sappiamo che in un torneo del genere possono arrivare delle sconfitte proprio a causa del grande equilibrio presente.”