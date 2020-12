Aversa. Turni PS Moscati, i sindacati ai vertici sanitari: “Anomalie delle norme contrattuali”

“Ci sono pervenute segnalazioni sull’assegnazione/rimodulazioni dei turni di servizio del mese di Gennaio 2021 in modo non uniforme per il personale del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa, con evidenti disparità di trattamento tra i dipendenti. Allo stato queste OO.SS non riescono a comprendere le motivazioni e le esigenze di tale riorganizzazione fatta in modo unilaterale, e solo a discapito di alcuni lavoratori. Corre l’obbligo porre alla vostra cortese attenzione che i turni di servizio e l’orario di lavoro è materia di confronto con le Organizzazioni sindacali di comparto, come sancito dal vigente contratto Nazionale del lavoro 2016/18 art.5″. Così in una lettera le sigle sindacali CGIL FP – CISL FP – UIL FPL.

“Per tutto quanto sopra evidenziato queste Organizzazioni Sindacali chiedono alle SS.LL, la verifica delle “anomalie” segnalate, con l’espresso invito e diffida a ripristinare con immediatezza i regolari turni di servizio per tutto il personale dell’unità operativa in oggetto, secondo le norme contrattuali e legislative vigenti, e nello stesso tempo un incontro urgente per le anomalie sopra comunicate”.