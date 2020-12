Aversa. NerosuBianco, domani in edicola l’ultimo numero dell’anno

Sarà in distribuzione domani mattina, 30 dicembre 2020, l’ultimo numero dell’anno del free press di Aversa e dell’Agro aversano “NerosuBianco”, che potrete trovare anche in molti locali pubblici dell’Agro e presso i nostri sponsor. Un numero speciale dedicato in gran parte a quanto accaduto ad Aversa nell’ultimo Consiglio comunale, con l’approvazione degli equilibri di bilancio da parte del sindaco Alfonso Golia praticamente con un’altra maggioranza, grazie al contributo di ben quattro consiglieri di opposizione.

Da segnalare anche un nostro sondaggio sugli aversani ed il vaccino anti-covid con l’intervento del primo vaccinato di Aversa. E poi la grande iniziativa dell’Assessore alla Cultura, Melillo, che investe su Aversa turistica.

Lo scandalo di piazza della Pace che affonda nell’incuria e nell’abbandono con la singolare denuncia della signora Rita. Tanti articoli: il nostro modo per lasciarci alle spalle questo incredibile (in negativo) 2020 che sta andando via ed un modo per augurarvi un felice 2021.

“Ringrazio i nostri collaboratori – ha dichiarato Giuseppe Lettieri, direttore del quindicinale – dal più attempato al più giovani ed i nostri sponsor, che hanno continuato a sostenerci nonostante le grandi difficoltà economiche vissute”.