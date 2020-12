Vigile del Fuoco perde la vita durante un intervento di soccorso

Durante un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassari, è deceduto il vigile del fuoco Tonello Scanu di 54 anni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del drammatico incidente.

È con grande dolore che la famiglia dei Vigili del fuoco chiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono alla famiglia e ai colleghi di Tonello.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime il cordoglio alla famiglia del vigile del fuoco coordinatore Tonello Scanu, deceduto nel corso di un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica a Nulvi, in provincia di Sassari.

“Sono vicina a tutte le donne e gli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – dichiara il ministro Lamorgese – per la gravissima perdita di un collega in servizio, ringraziandoli ancora una volta per la loro preziosa attività a servizio dei cittadini nelle diverse emergenze sui territori, che svolgono con professionalità e sacrificio, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale”.

“Siamo addolorati della tremenda notizia ed esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Sassari per la morte in servizio del Vigili del Fuoco Tonello Scanu – così Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. VV.F -. L’incidente è avvenuto nelle campagne di Nulvi durante l’intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica”.

“In molte occasioni, viste le continue condizioni avverse climatiche, che impegnano giornalmente i vigili del fuoco, siamo sono costretti a lavorare in condizioni estreme per la salvaguardia dei cittadini, ecco perché” – conclude Cordella – “chiediamo un risposta immediata sul tema della prevenzione del territorio e delle infrastrutture, in modo che i rischi operativi residui siano sempre minori e permettano ai soccorritori di lavorare in piena sicurezza”.

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime profondo cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco Tonello Scanu, morto nel corso di intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica a Nulvi, in provincia di Sassari.

Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e la gratitudine per tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla tutela del territorio e soprattutto alla salvaguardia di vite umane anche a rischio della propria.