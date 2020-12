L’industria dell’auto valuta un futuro fuori dai confini del Regno Unito. Tutto dipenderà da come verrà gestita la frontiera e dai ritardi per le procedure doganali. Ma per alcuni la decisione è già presa. Euronews ha visitato uno stabilimento del gruppo Goodfish a Cannock, non lontano da Birmingham. È una fabbrica che produce componentistica auto per i maggiori costruttori al mondo e conferma l’incertezza del momento.