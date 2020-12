Covid, al via il drive-trough per test rapidi all’esterno della sede VVF Caserta

In relazione all’attuale stato di emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha promosso sul territorio nazionale, un rapporto di collaborazione sinergico tra le strutture sanitarie territoriali e quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò sia per prevedere percorsi specifici e standardizzati di controllo attraverso test rapidi antigenici/molecolari di accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 a favore della collettività, sia per garantire la funzionalità del dispositivo di soccorso VF, il cui personale è chiamato ad operare nell’ambito della progressiva e costante evoluzione del contesto epidemiologico.

Al fine di poter adottare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese l’attività di programmazione della prevenzione e le misure di protezione collettiva e individuale per la riduzione dei rischi connessi all’attività di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché disporre delle più opportune misure di profilassi, così come previsto dall’art. 36 del D.P.R. 64/2012; – il Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta e l’Azienda Sanitaria di Caserta hanno concordato di potenziare l’organizzazione dei controlli della diffusione pandemica da COVID-19, anche in modalità definita “drive through”, gestiti dalla A.S.L. per aumentare su tutto il territorio regionale la rete di effettuazione dei tamponi alla popolazione in strutture e spazi idonei che consentano l’effettuazione dei test stessi in sicurezza.

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha messo a disposizione della ASL uno spazio esterno al perimetro della sede operativa ma di pertinenza del Comando, opportunamente delimitato e attrezzato con logistica per l’accoglienza della popolazione che dovrà sottoporsi al tampone.

Gli spazi sono dotati di un container di tipo abitativo con servizi igienici per il personale sanitario, e attrezzati dalla ASL con idonee aree coperte da gazebi ed un camper per ulteriori servizi da destinare ai sanitari impegnati nelle operazioni.