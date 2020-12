Cota lascia la Lega e approda a Forza Italia

L’ex governatore del Piemonte, Roberto Cota, lascia la Lega, che ha guidato a livello regionale dal 2001 al 2016 ma da cui negli ultimi tempi aveva preso le distanze tanto da non rinnovare nell’ultimo anno la tessera, e approda a Forza Italia.

Ad annunciarlo è lo stesso Cota: “Ho aderito a Forza Italia. Non si tratta, per il momento, di un ritorno alla politica a tempo pieno in quanto sono molto impegnato a svolgere la mia professione di avvocato. Farò pero’ militanza politica dando il mio contributo per supportare e promuovere le diverse iniziative. Nel 2020 non ho rinnovato la tessera della Lega; non ho fatto il passaggio dalla Lega Nord alla Lega Salvini Premier. Da diversi anni non ricopro cariche elettive o incarichi politici. Dunque, sono un uomo politicamente libero di guardare avanti e di scegliere il percorso per me più coerente. Proprio in tale prospettiva ho preso questa decisione. Penso di aver fatto la scelta giusta e di aver trovato la collocazione più indicata per poter esprimere le mie idee. Porterò avanti sempre i principi del federalismo che non ritengo siano passati di moda. Inoltre, penso che mai come in questo momento sia necessario difendere e divulgare i valori del pensiero liberale”.