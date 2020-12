Aversa. Consiglio comunale, ‘nuova maggioranza, e PD: le parole del segretario Gatto

“Quanto accaduto nel consiglio comunale tenutosi lo scorso 23 Dicembre era prevedibile. All’appello del Sindaco sul voto responsabile del 30 Novembre una parte del gruppo consiliare del PD unitamente ad altri consiglieri della maggioranza hanno espresso voto contrario, diversamente da altri consiglieri che pur essendo stati eletti in altre coalizioni hanno raccolto l’appello del sindaco. Ad oggi ci ritroviamo dinnanzi ad un quadro politico che mai ci saremmo aspettati, completamente variato rispetto a 18 mesi fa. Attendiamo che il sindaco così come annunciato in consiglio, convochi un tavolo politico nel quale discutere e programmare e verificare le condizioni di una possibile nuova maggioranza con chi fino a ieri sedeva nei banchi dell’opposizione”. Così il segretario cittadino PD Aversa, Francesco Gatto.

“Sul fronte del Partito Democratico è emersa da un lato la posizione coerente di una parte che dal primo momento ha sostenuto le posizioni del sindaco assieme ad altri consiglieri “indipendenti” che in più momenti hanno espresso la volontà di entrare a far parte del gruppo consiliare del PD e sui quali è stato fatto ostruzionismo, e dall’altro lato il disegno a mio avviso irresponsabile e vendicativo dell’altra parte che pur consapevole di cosa avrebbe potuto determinare il voto contrario sul riequilibrio di bilancio ha ritenuto di sfiduciare il Sindaco ponendosi di fatto all’opposizione. Restiamo in attesa del responso sull’adozione di provvedimenti disciplinari richiesti alla commissione di garanzia regionale del partito sui consiglieri che hanno espresso voto negativo per ben due volte, sulla vicenda il partito nazionale, regionale e provinciale si era già espresso in varie occasioni e la posizione era unilaterale: “Sostegno all’amministrazione e al Sindaco Golia del PD”, mi auguro che chi ha il duro compito di dover giudicare lo faccia al più presto e non si lasci intimidire da chi utilizza il partito in maniera strumentale”.