Casaluce. ‘250 famiglie non riceveranno bonus spesa per l’incoscienza di 5 ex consiglieri’: l’accusa di Tatone

“Oggi, ancor più di prima, mai nessuno sarebbe dovuto rimanere indietro, ma grazie all’incoscienza di 5 ex consiglieri, circa 250 famiglie non potranno ricevere il buono spesa e trascorrere un Natale sereno e senza costrizioni di ogni sorta ed altre 100 non potranno usufruire del Bonus Affitto. Avevamo predisposto tutto nel comitato di garanzia (per i buoni spesa) tenutosi lo scorso 2 dicembre, raddoppiando il contributo rispetto a quello precedente e entro e non oltre lunedì 21 dicembre dovevano essere emessi, così facendo potevamo risollevare anche se temporaneamente, tante famiglie in difficoltà. Ma dopo la crisi amministrativa causata irresponsabilmente dai noti 5, tantissime famiglie ne pagheranno le conseguenze!”. A parlare l’ex primo cittadino Antonio Tatone.

“Sto ricevendo svariate chiamate ed sms di aiuto alle quali non ho potuto dar seguito dal momento che non rivesto più la carica di sindaco. Mi si stringe il cuore non poter aderire a questi disperati appelli, e sono certo che i Casalucesi non dimenticheranno che queste privazione sono il frutto del tradimento perpetrato ai loro danni da 5 incoscienti. Colgo l’occasione, anche se ho il cuore in frantumi, di inviare a tutti Voi gli auguri più affettuosi per un sereno Natale e un anno nuovo diverso da questo orrendo, che per fortuna, si avvia alla fine! Auguri. Non dimentico che per essere sicuri di avere un nuovo anno sereno, di raccomandarvi di non perdere le più buone abitudini acquisite che ci daranno la possibilità di sconfiggere definitivamente questo maledetto virus e riabbracciarci senza remore”.