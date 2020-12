Aversa. D’Angelo: “E’ evidente che la maggioranza uscita dalle urne non c’è più, si gioca sui numeri a danno della città”

“Come era facilmente prevedibile si va avanti, grazie all’opera di accattonaggio politico di questa Amministrazione! Il sindaco, da oggi, sarà continuamente sotto scacco, sotto ricatto, condizionato dalle condizioni. Ha concluso poco e niente con la maggioranza originaria, figuriamoci con le ‘stampelle’ che hanno iniziato il loro mandato da una parte per finire dall’altra diametralmente opposta. E’ più che evidente che la maggioranza uscita dalle urne non c’è più, si gioca sui numeri a danno della città”. E’ l’analisi della coordinatrice cittadina della Lega Salvini Premier – Aversa, Carmen D’Angelo.

“E’ inutile appellarsi al ‘senso di responsabilità’ quando è palese che questo mercanteggiare serve solo a reggere in piedi un’amministrazione che da sola non sa più andare avanti. Questa non è responsabilità, è irresponsabilità e mancato rispetto delle urne. Farebbe bene al sindaco rileggere i suoi slogan elettorali, costruiti ad hoc per carpire la benevolenza dell’elettorato, quando incitava ad una “riscossa morale” quando diceva ‘Credi in valori non negoziabili’ (così si legge ancora sul suo sito!). Io non ci ho mai creduto!”.