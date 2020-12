(VIDEO) Aversa. Consiglio comunale riequilibrio bilancio, Oliva al sindaco Golia: “Sei circondato, arrenditi!”

Consiglio comunale infuocato quello che sta andando in scena nella sala consiliare del Comune di Aversa. Il consigliere comunale di minoranza, in quota FdI, Alfonso Oliva ha voluto ribadire al primo cittadino di ‘staccare la spina’ al suo governo cittadino in quanto ormai la sua maggioranza, eletta alle passate elezioni, di fatto non esiste più. Alla fine non sono mancati attimi di tensione tra il consigliere Oliva e il sindaco Golia con un botta e risposta.

“Il ribaltone è servito sotto l’albero di Natale – dice Oliva -. Il sindaco del PD si salva grazie al voto della consigliera Olga Diana eletta nella Lega, a Giovanni Innocenti eletto nella lista stabile collegata a Forza italia, a Franceso Sagliocco di Noi aversani ed a Roberto Romano dei 5 stelle. Ecco l’inciucio!”.