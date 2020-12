Frignano. Agorà 5 Stelle: “Occasione per digitalizzare servizi, Commissario aderisca”

“Quante volte è capitato di dover incorrere in situazioni spiacevoli per il pagamento di tasse comunali e multe o di episodi in cui il Comune chiede conto di pagamenti in realtà già effettuati? Con PagoPA potremmo comodamente effettuare i pagamenti, in maniera semplice ed in totale sicurezza!”. Così l’Agorà 5 Stelle di Frignano.

“Questo pomeriggio abbiamo depositato un’istanza al Commissario Prefettizio affinché il Comune di Frignano aderisca all’Avviso pubblico per diffondere l’accesso ai servizi pubblici digitali. La gestione dei pagamenti, infatti, rappresenta un costo molto rilevante per il nostro Comune. Gestire le multe, la Tari, la retta dell’asilo, il pagamento della mensa, vuol dire occuparsi di una serie di attività che comportano costi e problematiche: gli incassi, la riconciliazione con la tesoreria, i solleciti dei singoli provvedimenti, la gestione del contante, le assicurazioni, le convenzioni con i Prestatori di Servizi di Pagamento e così via. La piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, pagoPA, risolve gran parte di questi problemi e abbatte i relativi costi, mettendo a disposizione del Comune un sistema gratuito, semplice e sicuro per automatizzare i pagamenti, gli incassi e la riconciliazione. È un’occasione da non perdere! Nella speranza che il Commissario colga questa grande opportunità per la nostra comunità, restiamo a disposizione della cittadinanza”.