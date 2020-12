Consiglio Regionale ha approva bilancio regionale 2021-2023 e legge di stabilità 2021

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, il Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2021, il Bilancio Regionale 2021-2023 e la Legge di stabilità regionale per il 2021.

La manovra economica, presentata dall’assessore regionale Ettore Cinque e dal Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Picarone, ha un valore di 30 miliardi ed è quasi del tutto vincolata.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione del Bilancio regionale e per il lavoro svolto in Commissione e in Consiglio, che ha visto un profondo senso di responsabilità e una costruttiva collaborazione tra maggioranza e opposizioni, tenuto conto della grave fase economica e sociale che la nostra Regione sta vivendo a causa dell’emergenza pandemica” – ha detto Picarone -, che ha aggiunto: “sanità, sociale e cultura sono i settori principali sui quali si concentrano le risorse regionali. Il Bilancio – ha spiegato l’esponente del Pd – si muove in parallelo con la programmazione regionale dei fondi europei 2021-2027 e con la programmazione per il Recovery fund per la ripresa dal Covid19, inserendosi, così, in una congiuntura unica e determinante. La legge di stabilità prevede misure importanti tra cui il rifinanziamento del trasporto pubblico per gli studenti, la nascita dell’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, che sarà un punto di riferimento fondamentale nel settore, misure di sostegno agli ambulanti e ai gestori dei lidi balneari, che vengono esentati per il 2021 dal pagamento della tassa di concessione demaniale.

Con la legge di stabilità vengono finanziate le leggi e le misure esistenti e sono previsti – tra gli altri – i seguenti interventi:

-in materia di attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, in particolare è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2021, un contributo alla Fondazione IDIS Città della Scienza nella misura di due milioni di euro; è autorizzato, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, un Contributo all’Ente autonomo Festival internazionale del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana nella misura di euro 250.000,00;

-per valorizzare i siti iscritti nella lista rappresentativa de1 Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità dall’Unesco in Campania, la Regione istituisce un fondo pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023;

– in materia di sport e tempo libero e, precisamente, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa prevista dalla Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative a favore dei giovani atleti di accertato talento sportivo, nella misura di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 800.000,00 per l’anno 2023; è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa per il sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e di realizzazione di nuovi impianti;

– in materia di diritto alla mobilità: è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli esercizi finanziari la spesa prevista a sostegno del trasporto gratuito per gli studenti;

-l’Agenzia regionale Universiadi 2019 viene resa permanente ed assume la denominazione di Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport e svolgerà le funzioni di Ente strumentale della Regione Campania per la programmazione, l’attuazione, la manutenzione e la gestione dell’impiantistica sportiva, promuovere il valore dello sport con il coinvolgimento del mondo associativo,

-per l’infanzia e i minori con un contributo a favore della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni di Caserta, nella misura tre milioni;

-interventi per la disabilità e il sostegno alle fasce deboli nella misura di euro 200.000,00 per ciascun anno, ed un contributo a favore delle sezioni provinciali dell’Unione italiana ciechi della Campania, nella misura di euro 150.000,00;

-interventi in materia di politiche giovanili a favore degli enti di servizio civile, nella misura di euro 500.000,00 per ciascun anno.

-è’ rifinanziato il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari nella misura di euro 500.000,00 per ciascun anno;

-è rifinanziato il Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale;

Inoltre, la legge di stabilità prevede disposizioni in materia di entrate regionali riguardanti:

– la ridefinizione dei termini di pagamento dell’Imposta Regionale sull’Emissione Sonora degli Aeromobili (IRESA);

-il contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, in particolare per quanto riguarda le spese da questi sostenute per il consumo di energia elettrica relativo all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica. La modifica introdotta prevede che l’Amministrazione regionale si faccia carico dell’acquisizione delle forniture dell’energia elettrica dedicata al funzionamento delle opere, gestite dai consorzi, di bonifica o di difesa dal rischio idrogeologico.

-interventi per i1 “bike to work” per incentivare le modalità di trasporto sostenibile alternativo rispetto all’uti1izzo dei servizi di trasporto: a tal fine la Giunta regionale adotta un programma sperimentale della durata di un anno per la concessione di contributi, nei limiti delle risorse stanziate, ai lavoratori che dimostrino, anche con 1’ausilio di applicazioni e altri strumenti di geo-localizzazione, l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro.

-sono previsti bonus regionali per i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00 per 1’acquisto di prodotti sanificanti e mascherine;

-sono previste misure per la tutela delle donne affette da endometriosi;

-interventi in materia di legalità e sicurezza nell’ambito dei quali, per la partecipazione della Regione Campania al Consorzio Agrorinasce Agenzia per 1’Innovazione lo sviluppo e la sicurezza del territorio, è stanziata una somma pari ad euro 20.000,00 per gli anni 2021-2023.

-interventi in materia di ambiente tra cui il progetto “Un albero per abitante” nelle aree urbane e suburbane dei comuni capoluogo di provincia, al quale si destina euro 100.000,00, al fine di migliorare la qualità dell’aria attraverso 1’assorbimento dei carichi inquinanti e 1’abbattimento di polveri e rumori, contenere 1’effetto serra e garantire il riequilibrio idrogeologico del territorio;

-interventi in materia di ricerca e innovazione con un contributo di euro 500 mila in favore del Ceinge per la continuazione dello studio sulla predisposizione genomica e i meccanismi patogenetici;

-misure per la costituzione dei distretti del commercio per i quali è autorizzata la spesa di euro 150 mila per l’anno 2021;

-interventi per la valorizzazione delle vocazioni territoriali per la realizzazione del “Museo del Motore” campano e l’organizzazione di un evento nazionale ed internazionale concomitante con il riconoscimento nell’ambito del circuito promosso dall’Anci della Città di Pomigliano tra le “Città dei Motori”;

-ristrutturazione dei mutui al fine di contenere il costo dell’indebitamento anche mediante rifinanziamento con altri istituti;

-in materia urbanistica, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui i Comuni devono dotarsi degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalle vigenti normative di settore, il termine finale di applicabilità delle istanze riguardanti il cd. “piano casa”, il termine per la definizione da parte dei Comuni delle domande di sanatoria già presentate.