Buoni Spesa a Castel Volturno: al via la piattaforma ‘Un buono per te’

E’ disponibile la Piattaforma online per richiedere i buoni spesa di cui al DL 154/2020 attraverso il sito: unbuonoperte.com.

Sul sito del Comune di Castel Volturno sono disponibili Avviso, Modelli domanda editabili da caricare in piattaforma, istruzioni operative e presentazioni con immagini per rendere ancora più agevole l’utilizzo della piattaforma.

Si ricorda che la domanda può essere presentata dal PC, da un tablet o semplicemente da un telefono cellulare connesso ad internet e pertanto anche comodamente da casa onde evitare pericolosi assembramenti.

“Abbiamo pubblicato il bando ‘un buono per te’ e siamo particolarmente orgogliosi di aver proceduto in modo lineare e trasparente, migliorando ulteriormente la procedura utilizzata nel mese di marzo 2020, per essere sempre più vicini ai cittadini indigenti; i controlli saranno minuziosi ed accurati al fine di evitare il beneficio degli stessi per chi è carente di requisiti; a scapito di coloro i quali ne abbisognano. La ‘Lega Salvini Premier’ ha a cuore le famiglie in difficoltà, in particolar modo in questo difficile periodo, affermando e sostenendo sempre quanto siano importanti i sostegni delle politiche sociali”. In questo modo è intervenuto l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Castel Volturno Cristina D’Ausilio.

L’intero gruppo consiliare della Lega, composto da Giuseppe D’aria, Sonia Grieco e Antonio Luise, unitamente all’altro assessore del partito Antonella Carusone, hanno espresso compiacimento per l’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Petrella.