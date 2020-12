(VIDEO) Aversa. Golia si salva con la nuova ‘maggioranza’

Qualcuno dirà ‘era tutto scontato’ o ‘hanno cambiato idea per il bene della città’ ma sta di fatto che Alfonso Golia resta sindaco grazie all’aiuto di una parte della minoranza coi voti favorevoli dei consiglieri comunali Giovanni Innocenti, Olga Diana, Roberto Romano e Francesco Sagliocco.

Presenti: 24; votanti 22 | Favorevoli: 13 | Astenuti: 2 | Contrari: 9

Golia G. no, Stabile no, Romano si, Oliva Alfonso no, Innocenti sì, Luisa Motti (abbandona l’aula prima della votazione), Dello Vicario no, Menale sì, Olga Diana sì, Andreozzi sì, Scuotri sì, Cesaro sì, Santulli no, Di Palma no, d’Angelo no, Danzi no, Forleo no, Alma sì, Sagliocco Francesco sì, Angelino sì, Girone sì, Fiorenzano sì, Dello Iacono astenuta, Sindaco sì, presidente Palmiero astenuto.