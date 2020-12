(VIDEO) L’iconografia della Natività nella Diocesi di Aversa

In occasione del Santo Natale, la Chiesa di Aversa presenta alcune opere d’arte – parte dell’ingente patrimonio culturale diocesano – che raffigurano il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. La comunità ecclesiale di Aversa ha sempre accompagnato la propria fede con espressioni artistiche di grande livello; particolarmente, le arti figurative hanno arricchito la liturgia e la devozione popolare nella contemplazione del mistero della Nascita di Gesù.

Il video – una sorta di mostra virtuale in cui si ammirano dipinti, sculture e presepi – è stato realizzato dall’Ufficio per i Beni Culturali, dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, dal Museo Diocesano e dall’Archivio Storico Diocesano, in collaborazione con l’Associazione In Octabo.

Queste rappresentazioni del Natale colpiscono non soltanto per la loro particolare bellezza, ma anche perché rappresentano l’identità spirituale della nostra comunità, popolo di Dio che cammina nella storia e nel tempo con tutti i colori e il calore della tradizione nella creatività, rimanendo fedeli al messaggio di Betlemme.

Testi a cura di Stefano Cavallo, Paola Improda, Ernesto Rascato, Giulio Santagata, Raffaele Vitale

Foto e Video: Giuseppe Panza

Montaggio e Voce Narrante: Riccardo Dell’Aversana