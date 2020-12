Trading online: in crescita le truffe, ecco come difendersi

Il mondo del trading online sta vivendo un successo davvero impressionante. Sono infatti sempre di più le persone che decidono di approfittare della possibilità di investire direttamente da casa e se, da una parte, troviamo investitori professionisti, dall’altra esistono davvero tanti semplici amatori delle negoziazioni: persone che magari hanno una conoscenza puramente marginale della materia e che sono alla ricerca di una fonte di guadagno alternativa al loro lavoro primario.

Ebbene, proprio queste persone sono, purtroppo, quelle maggiormente esposte al rischio truffe. Da questo punto di vista diverse analisi concordano nell’osservare come le realtà illegali abbiano semplicemente prosperato durante il periodo del lockdown: stiamo infatti parlando di una crescita delle frodi economiche di circa il 30%. Frodi che partono dalla promessa (assolutamente non realistica) di grandi guadagni senza rischio e che finiscono con l’impadronirsi dei dati personali degli utenti meno attenti, se non addirittura del loro denaro.

Per fortuna però esistono delle modalità sicure e certificate per avvicinarsi al mondo del trading: realtà sostenute dalla Consob, che puntano ad informare l’utenza in maniera oggettiva e che anzi possono aiutare ad individuare proposte e siti sospetti. Ad esempio, TradingOnline.com illustra come difendersi da possibili truffe per tutelare al meglio chi decide di intraprendere degli investimenti e fornirgli tutti gli strumenti per operare in sicurezza nei mercati finanziari.

Difendersi con la formazione

In realtà l’aspetto di tutela degli utenti dall’illegalità e quello della loro formazione sono molto più legati rispetto a quanto non si potrebbe immaginare. Questo perché, in effetti, il modo migliore per non cascare in proposte potenzialmente truffaldine consiste proprio nel conoscere il trading online in maniera approfondita.

Un investitore che abbia realmente introiettato le basi del trading sarà infatti perfettamente in grado di capire quali siano le proposte cui prestare attenzione e fiducia. Questo non vuol dire però che tradingonline.com sia un portale esclusivamente dedicato agli amatori: nel sito infatti è infatti possibile trovare anche tantissimo materiale adatto ai trader maggiormente esperti; materiale che, tra l’altro, non è unicamente teorico, ma che anzi si sviluppa in tecniche di analisi e strategie effettivamente applicabili.

Tutto questo materiale è disponibile sia sotto forma di articolo che tramite video-corsi. Tutto realizzato da veri esperti del settore, che si limiteranno a dare informazioni oggettive, senza provare ad indirizzare l’utente verso questo o quel partner.

Individuare le truffe

Detto questo, è possibile prepararsi ad individuare siti e realtà con intenzioni fraudolente anche tramite alcuni suggerimenti di buon senso. Basta infatti non dimenticare che il trading online non è una panacea capace di curare tutti i mali. Stiamo parlando di una materia complessa, che offre grandi opportunità di guadagno ma che, al tempo stesso, espone a dei rischi anche il più esperto degli investitori.

Questo vuol dire che chiunque prometta guadagni facili o rapidi e chiunque prometta di eliminare rischi in partenza, con ogni probabilità sta mentendo ed è semplicemente interessato a raccogliere dati preziosi. Lo stesso discorso vale per chi prova a proporre tecniche o strategie valide a 360°. Basta infatti avere una conoscenza anche soltanto basilare dei mercati per sapere che non esistono piani funzionanti per tutti: ogni trader deve infatti partire da un’analisi più che accurata del proprio profilo finanziario.

Presenza sul territorio

Va infine sottolineato che l’impegno di tradingonline.com a formare utenti in maniera seria e ad aiutarli ad individuare le truffe non si svolge soltanto sulla rete. Il team infatti crede fortemente che la lotta alla frode vada fatta anche stabilendosi fisicamente sul territorio. Ecco perché da qualche tempo a questa parte è possibile parlare faccia a faccia con dei rappresentanti del sito in alcuni spot selezionati, come ad esempio il campo da gioco di Campitello a Terni.