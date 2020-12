Detersione quotidiana: perché è importante scegliere un bagnoschiuma neutro

La detersione quotidiana è fondamentale per assicurare alla pelle un livello di benessere adeguato.

Per ottenere risultati vantaggiosi è necessario scegliere con estrema cura i prodotti destinati all’idratazione, optando per proposte in grado di assicurare di purificare la cute nel massimo rispetto delle sue peculiarità.

Soltanto in questo modo sarà possibile beneficare di una pelle sana, ma anche più bella e luminosa, in grado di resistere al meglio anche a tutti gli agenti esterni con cui entra quotidianamente a contatto: dai raggi UV all’azione di aria fredda, smog e altri agenti inquinanti, passando per i cosmetici non adeguatamente rimossi, le potenziali minacce per la cute sono numerose.

Oggigiorno, la sempre più diffusa consapevolezza in merito all’importanza di trattare adeguatamente la pelle durante la detersione sta portando un numero un largo numero di consumatori a ricercare saponi e bagnoschiuma neutri, in grado di garantire una maggiore tutela della cute rispetto ad altre formulazioni.

Le caratteristiche di un buon bagnoschiuma neutro

Per quello che riguarda i criteri che dovrebbero orientare la scelta, innanzitutto potrebbe essere utile ricordare che il migliore bagnoschiuma neutro per la pelle è senza dubbio quello che non va ad alternarne il pH durante la detersione

Tra i marchi più apprezzati, a questo proposito, si annovera Neutro Roberts, che ha realizzato un’intera linea di prodotti dedicata proprio al rispetto del pH: saponi e bagnoschiuma come quelli che hanno proprietà idratanti e prodotti caratterizzati da proprietà emollienti e rilassanti.

Per raggiungere questo tipo di risultato è importantissimo sfruttare al meglio le qualità intrinseche di determinati ingredienti, come ad esempio la lavanda o gli oli essenziali: prodotti naturali che possono aiutare la pelle a resistere allo stress, oppure a mantenersi idratata anche dopo un lavaggio.

Detto questo, è importante sottolineare che non tutti hanno la stessa pelle. Esistono, infatti, persone più fragili da questo punto di vista, con una pelle maggiormente delicata, sensibile o soggetta ad allergie.

In casi come questi, sarebbe utile optare per un prodotto specifico, pensato per essere maggiormente tollerabile. Si pensi, ad esempio, ai detergenti ipoallergenici: bagnoschiuma talmente delicati da poter essere utilizzati anche dai più piccoli senza il rischio che possano verificarsi reazioni allergiche.

L’importanza di rispettare il pH della pelle

Per parlare in maniera concreta dei vantaggi arrecati alla pelle da un bagnoschiuma neutro è necessario fare riferimento al pH, acronimo che serve a fornire indicazioni relative all’acidità o alla basicità di una soluzione.

Fa riferimento all’esponente (o potenza) dell’idrogeno presente ed il suo indice neutro varia a prescindere dall’elemento o dalla sostanza che si prende in considerazione.

Ebbene, l’indice neutro della pelle corrisponde generalmente a 7. Ciò vuol dire che una pelle caratterizzata da un pH superiore sarà da considerarsi alcalina, mentre una pelle con un pH inferiore sarà definita basica.

Secondo gli esperti del settore, il pH ideale per la pelle è quello che si muove tra un indice di 4.5 ed un indice di 5.6. Una pelle che rientri in questo range risulterà, infatti, non solo integra, ma anche morbida e, soprattutto, perfetta per difendersi al meglio da eventuali patologie dermatologiche ed agenti esterni che potrebbero danneggiarla creando irritazioni e fastidi.

Non solo detersione: gli altri accorgimenti per prendersi cura della pelle

Oltre a una corretta idratazione, nel rispetto del pH, è importante adottare altre piccole ma importanti accortezze per mantenere la pelle sana, morbida e liscia.

Andrà riservata particolare attenzione allo stile di vita, per esempio, ricordando che un consumo eccessivo di alcool, fumo e caffeina con il passare del tempo può tendere a rovinare la cute, provocando inestetismi e irritazioni di diverso tipo.

Contribuiscono in modo favorevole anche un riposo adeguato, con un sonno di almeno 7 ore per notte e lo svolgimento regolare di attività fisica nel corso della settimana.

Infine, non bisogna dimenticare la grande importanza dell’alimentazione, con la riduzione o l’eliminazione di cibi fritti, grassi e bevande zuccherate.