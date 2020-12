Cesa. Buoni Spesa, domani l’invio del codice pin

“Il bilancio degli attuali positivi continua a scendere. Bisogna stare attenti, soprattutto con l’approssimarsi delle festività. Non possiamo rischiare di rendere vani i sacrifici di questi settimane”. Così il sindaco Enzo Guida.

“Domani mattina partiranno i primi sms contenenti il codice Pin per spendere i buoni spesa. Contiamo per il giorno 24 dicembre di comunicare, con questa modalità, ai beneficiari l’avvenuta attribuzione del buono spesa. Al momento le attività che hanno aderito e presso le quali si potrà spendere il buono sono: 1) Officine della Spesa, via Matteotti; 2) Super Supermercati, via Petrarca 1; 3) La casa del dolce, corso Umberto I 91; 4)Il giardino delle delizie, via Garigliano 5; 5)Supermarket De Michele Sigma, via Guglielmo Marconi; 6) La Chianca, Via Bagno; 7)Pescheria Mediterranea, via Garibaldi 2; 8)Libreria villano, via Vanvitelli 2; 9) Ennè Market, Corso Umberto I; 10) Ceparano Ferramenta, via Atellana 16”.

“I volontari della Protezione civile stanno distribuendo i beni donati, in questi giorni, mediante il meccanismo della #spesasospesa ed in occasione della raccolta di domenica scorsa. Sono in corso di distribuzione anche i giocattoli raccolti. I nuclei familiari beneficiari sono quelli segnalati dall’ufficio servizi sociali”.