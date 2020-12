Aversa. Riequilibrio bilancio, Grimaldi a Romano: “Se voti sì, sei fuori dal M5S”

9 presenti su 13 hanno votato per il ‘no’ al riequilibrio di bilancio (una favorevole per il sì al documento quindi l’appoggio al sindaco Golia mentre in 3 per il ‘voto libero’): questa è la linea dettata dal meetup 5 stelle per il consigliere Roberto Romano nel prossimo consiglio comunale.

“Il consigliere comunale Roberto Romano dovrà attenersi quando stabilito questa sera nel meetup assieme agli attivisti, ovvero votare ‘no’ al riequilibrio di bilancio. Se dovesse decidere diversamente è fuori dal M5S e si assumerà le proprie responsabilità con gli elettori e gli iscritti del Movimento”. Così Nicola Grimaldi, deputato 5Stelle, a margine del meetup M5S.