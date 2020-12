Aversa. Nuovo consiglio comunale sul bilancio, Romano incontra il meetup M5S

Si è tenuto questa sera il meetup del M5S di Aversa dove era previsto nell’odg, la discussione per il voto in consiglio comunale sulla variazione di bilancio 2020 che si terrà domani (leggi qui).

Il portavoce comunale Roberto Romano ha illustrato i motivi che spinsero, lo scorso 31 novembre, il M5S a votare no, che furono di natura politica e non solo tecnica in quanto lo strumento è corredato da pareri favorevoli degli organi di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti e dirigenti).

“Dopo una attenta riflessione e una discussione elettrizzante, vista l’importanza dell’argomento e il forte senso di responsabilità a cui il movimento è chiamato ad esprimersi, in qualità di portavoce – dichiara Roberto Romano – acquisirò anche la volontà di tanti elettori e elettrici del movimento, che non hanno fatto mancare il loro supporto morale e fisico, anche attraverso messaggi e incontri vari. Il portavoce promette di tenere in conto tutta la platea dei grillini, visto che il motto è ancora per la base ‘uno vale uno'”.