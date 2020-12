Aversa. Laboratorio di partecipazione e scuola connessa, ok in giunta

Su proposta del Sindaco, dott. Alfonso Golia, e dell’assessore alla Pubblica istruzione, prof. Ciro Tarantino, la Giunta comunale ha approvato il progetto “ScuolaConnessa” che crea infrastrutture di didattica polimediale. Si tratta di un intervento di oltre 277.000 euro, incisivo e duraturo, di potenziamento delle infrastrutture telematiche per migliorare la connettività in banda larga e in WiFi degli istituti scolastici di competenza comunale.

In particolare, si realizzerà:

1. il cablaggio delle strutture scolastiche in Wi-fi per garantire alle scuole la possibilità di attività in presenza e a distanza, nonché per offrire alla comunità scolastica la possibilità di poter integrare la propria esperienza educativa con immagini, filmati e con tutti gli strumenti digitali messi a disposizione dalla rete internet;

2. la connettività a banda larga delle strutture scolastiche comunali, tramite il collegamento alla rete in fibra ottica cittadina, in modo tale da poter fornire alle strutture scolastiche un servizio internet di ottima qualità a costo zero per l’Amministrazione comunale;

3. la connettività a banda larga in modalità Wi-Fi delle zone più disagiate di Aversa, in modo da supportare gli studenti e le famiglie che subiscono il digital divide.

Come dichiara il Sindaco: “In un momento in cui le tecnologie digitali rappresentano uno strumento essenziale per lavorare e studiare, le scuole devono essere messe nelle condizioni di usufruire delle nuove tecnologie e beneficiare della migliore connettività”. Aggiunge l’Assessore Tarantino che “il progetto è concepito e strutturato anche per superare il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. La nostra attenzione è rivolta ancora una volta a contrastare tutte le forme di discriminazione, anche quella digitale”.

Sempre su proposta del Sindaco, dott. Alfonso Golia, e dell’assessore alle Politiche sociali e alla Progettazione civica, prof. Ciro Tarantino, la Giunta comunale ha istituito un Laboratorio di comunità sulla progettazione civica. L’organizzazione e il funzionamento del Laboratorio saranno improntati ai princìpi di autonomia civica; inclusività e apertura; contrasto delle discriminazioni; partecipazione dei bambini; pubblicità e trasparenza.

Il Laboratorio si articolerà in comunità di pratica con l’obiettivo di promuovere forme di attivazione di singoli, gruppi e reti sociali con particolare attenzione ai temi dell’uguaglianza; dell’inclusione e della coesione sociale; del contrasto della criminalità organizzata; della partecipazione civica; della formazione e della cultura; degli spazi, dell’ambiente e del territorio; del welfare, del benessere e della salute. I gruppi tematici del Laboratorio saranno coinvolti nella programmazione sociale e sociosanitaria territoriale, sia nelle fasi di programmazione che di progettazione.

Come di chiara il Sindaco: “la creazione del Laboratorio di comunità è frutto dell’attività portata avanti dal Gruppo di lavoro istituito dall’assessorato alla Progettazione civica, che ha visto il coinvolgimento diretto del coordinamento di organizzazioni nazionali e territoriali denominato AversaLAb2030. Si tratta della concretizzazione di un impegno che già caratterizzava il mio programma elettorale e che segna le mie linee di mandato. Ora la città ha a disposizione uno strumento importante, unico nel suo genere, per partecipare stabilmente all’elaborazione delle politiche cittadine. Starà alla responsabilità di ogni singolo e di ogni associazione rendere vitale questo potente strumento di democrazia partecipata”.

Dichiara l’assessore Tarantino: “si parla spesso di infrastrutture tecnologiche e mai di infrastrutture sociali. Le prime sono importanti per la qualità della vita, ma le seconde sono essenziali per la qualità della democrazia. Noi oggi dotiamo la città di un’infrastruttura civica. Il Laboratorio è uno spazio sociale in cui la cittadinanza potrà immaginare e sperimentare nuovi modelli di intervento nelle politiche pubbliche. Si tratta di un’azione sistemica che ha lo scopo di creare le condizioni per innovare i rapporti fra istituzioni e cittadini e accrescere il contributo della comunità al cambiamento democratico nelle politiche pubbliche. Con il Laboratorio consegniamo all’impegno dei cittadini ̶ e soprattutto dei giovani e dei giovanissimi ̶ la possibilità di sperimentare forme innovative dell’elaborazione politica, che sappiano finalmente archiviare le desolanti pratiche di costruzione del consenso che il ceto politico pratica tradizionalmente in queste terre. A pochi giorni dal Natale, lo ritengo un dono alla Democrazia di questo territorio storicamente afflitto da classi dirigenti e da pratiche di dominio che si pongono il solo obiettivo di produrre subalternità civica, per proliferare sul bisogno della gente”.