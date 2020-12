Trentola Ducenta. Covid, da domani la distribuzione dei buoni spesa: ecco il calendario

“Fortunatamente il numero di guariti è sempre in aumento ed il numero di nuovi positivi è in discesa, per un totale di: 891 guariti, 113 positivi. Grazie a tutti coloro che stanno garantendo massimo supporto e disponibilità per far fronte alle difficoltà di questo momento, in particolar modo alle autorità sanitarie del territorio ed ai volontari della protezione civile”. Così il sindaco Apicella.

“Vi informo inoltre circa l’avvio, a partire da domani 22 dicembre, di alcune iniziative in vista delle festività natalizie. Sarà avviata la distribuzione dei buoni spesa seguendo il seguente calendario: A‐C: martedì 22 dicembre ore 9:00; D‐G: martedì 22 dicembre ore 15:30; H‐P: mercoledì 23 dicembre ore 9:00; Q‐Z: mercoledì 23 dicembre ore 15:30. Si precisa che i richiedenti del buono spesa con un ISEE da cui risulti un reddito superiore a 8000€ non hanno diritto al beneficio. Complessivamente sono pervenute al Comune oltre 1000 richieste di buoni spesa. Ecco l’elenco degli esercizi commerciali del territorio presso cui sarà possibile spendere il buono spesa”.

“Inizierà inoltre la distribuzione di oltre 200 pacchi di ristoro alle famiglie particolarmente indigenti, in base agli elenchi in possesso dell’ufficio dei servizio sociale e della protezione civile. Vi anticipo anche che nella giornata del 24 dicembre saranno distribuiti cibi precotti, frutta e verdura, carne e altri beni di prima necessità alle famiglie che si trovano in condizioni di particolare bisogno. Sono queste solo alcune delle iniziative che la nostra amministrazione si è riproposta di mettere in atto per far fronte alle notevoli difficoltà in cui purtroppo versano numerose famiglie del territorio. La nostra attenzione alle politiche sociali sarà sempre massima ed in questo periodo in particolar modo cercheremo di non sottrarre mai l’aiuto da parte nostra per quanti ne avranno bisogno”.