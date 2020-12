Amministrative Roma, Sgarbi presenterà i candidati per i 15 municipi

La candidatura a sindaco di Roma di Vittorio Sgarbi raccoglie nuove adesioni. E così domani a Roma, nel corso di una conferenza stampa in programma alle 15,00 al «Ristorante del Jesù» in via del Jesù 76 (Piazze della Minerva) saranno presentati i candidati alla carica di Presidente dei 15 municipi di Roma con il simbolo della lista «Rinascimento-Sgarbi Sindaco di Roma».

L’imprenditore Diego Volpe Pasini uno dei coordinatori della campagna elettorale spiega: «Prosegue l’attività di costruzione del progetto a sostegno della candidatura di Vittorio Sgarbi a Sindaco di Roma. Sono stati individuati i 15 candidati presidenti dei municipi e stiamo completando le liste elettorali sia per i municipi che per l’assemblea capitolina. Stiamo riscontrando grande adesione e partecipazione attorno alla candidatura di Sgarbi. Siamo aperti al confronto di quanti vorranno dare il proprio contributo. Chi vuole proporsi per le candidature può inviare il proprio curriculum alla mail roma2021@vittoriosgarbi.it».