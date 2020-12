Maddaloni. Politiche giovanili, l’appello di Campolattano a sindaco e giunta

«L’Anci e la presidenza del consiglio dei ministri hanno pubblicato un bando che potrebbe garantire un finanziamento di 120mila euro al Comune di Maddaloni per un progetto legato alle politiche giovanili. Credo si tratti di un’occasione che un Comune come il nostro non debba lasciarsi sfuggire viste le ristrettezze economiche che abbiamo e, a prescindere, per la possibilità di fare qualcosa di buono per la nostra comunità, nei fatti, a costo zero, per il nostro ente. Il progetto ha una valenza importante sul piano sociale dal momento che mira a promuovere politiche di inclusione e la formazione dei nostri ragazzi, ma anche una di valorizzazione del nostro patrimonio comunale visto che il bando prevede la riqualificazione di un immobile di proprietà comunale». Lo ha dichiarato il consigliere comunale di Italia Viva, Angelo Campolattano.

«Invito il sindaco De Filippo e la sua giunta a rispondere in tempi rapidissimi a questo bando per cogliere questa occasione presentando un progetto che possa portare nelle casse dell’ente nuove risorse. Il mio appello va anche agli uffici ad attivarsi in tempi velocissimi affinché si mettano in campo tutte le procedure per redigere e presentare il progetto. Non abbiamo tempo da perdere, in quanto, il termine ultimo per la presentazione del progetto è il prossimo 18 gennaio. Altri 250mila euro per la nostra città per attività sociali potrebbero arrivare dal bando dell’agenzia Coesione. Non si tratta di un progetto comunale, ma anche qui il Comune potrebbe mettere in rete le associazioni che possono rispondere al bando. Un’azione di indirizzo che potrebbe essere utile alla nostra città per ottenere risorse. In questo particolare momento storico mondiale per la pandemia, riuscire ad intercettare risorse per Maddaloni, è una funzione alla quale non dobbiamo derogare come amministratori».