Cesa. ‘Natale Solidale ai tempi del Covid’: raccolta di beni prima necessità e giocattoli

Si è tenuta stamane in Piazza De Michele la raccolta dei beni di prima necessità e giocattoli da donare alle famiglie bisognose. Le donazioni sono state effettuate presso il gazebo allestito e coordinato dai volontari della Protezione Civile. Tutto ciò che è stato raccolto, a cura delle relazioni dei servizi sociali, sarà distribuito ai nuclei familiari in difficoltà.

“Nelle prossime ore vi daremo i dettagli della iniziativa che stiamo organizzando per la notte del 31 dicembre. C’è il divieto, introdotto con una ordinanza sindacale, di sparare botti, petardi, fuochi di artificio. In alternativa chiediamo di liberare in aria delle Lanterne, come simbolo di Speranza – così il sindaco Enzo Guida -. E’ anche una iniziativa benefica. In cambio di una piccola donazione si potranno ricevere le Lanterne. Il ricavato sarà utilizzato per comprare regali per i bambini in occasione della Epifania”.