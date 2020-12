Aversa. Ordinanze, Fiorenzano: “Servono più controlli”

“Domani mattina invierò una missiva al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, al Sindaco, al Questore ed al Prefetto. Chi non rispetta le regole come avvenuto ieri ed oggi non solo ha il mio disprezzo ma mortifica le attività chiuse e soprattutto le attività che stanno rispettando le regole. O si garantiscono controlli e sanzioni oppure le nuove ordinanze a mio avviso vanno revocate. Non esistono imprenditori di serie A e serie B e non possono esserci dipendenti penalizzati e altri no”. Così il consigliere di maggioranza Pasquale Fiorenzano commentando alcune situazioni venute a verificarsi tra ieri ed oggi in merito al non rispetto delle ordinanze nazionali, regionali e comunali da parte di cittadini e commercianti e la mancanza di controlli dalle forze dell’ordine.