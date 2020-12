Aversa. Golia replica al centrodestra: “Dopo 18 mesi, sono in piena crisi di nervi”

È davvero difficile dare una risposta politica ad un documento che è solo un ricettacolo di insulti e odio. La loro sconfitta elettorale ha rotto un sistema di potere consolidato negli anni. Dopo 18 mesi lontani dalle stanze dei bottoni, per alcuni la situazione è diventata pesante, sono in piena crisi di nervi”. Così il sindaco Golia replicando alle dichiarazioni del centrodestra aversano Forza Italia – Lega – FdI.

“Come al solito però gli insulti non hanno una faccia, quella faccia che come al solito invece io ci metto sempre. Avrò fatto degli errori, magari anche tanti, ma di fronte ai problemi giganti del Comune non ci siamo mai tirati indietro. Alcuni li abbiamo risolti, altri tra cui il disastro finanziario e la lotta all’evasione hanno bisogno di tempo. Non permetteremo a nessuno di dire che il bilancio è fasullo, finto e taroccato. L’ha spiegato con chiarezza l’assessore Sagliocco in conferenza stampa, lo rispiegheremo in consiglio comunale. Abbiamo iniziato a scavare nel profondo dei problemi, abbiamo trovato le macerie da rimuovere e gettato le fondamenta del risanamento, indietro non si torna. Aversa e gli aversani, riavranno quella dignità di cui sono stati privati per tanto, troppo tempo!”.