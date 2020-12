(VIDEO) Rapina finisce nel sangue: ginecologo napoletano ucciso con una coltellata alla gola

Un ginecologo di 65 anni è stato ucciso per strada a Milano, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, pare durante una rapina intorno alle 18 del 19 dicembre. L’uomo è stato trovato agonizzante per terra, con un profondo taglio alla gola.

Stefano Ansaldi, nato a Benevento e residente a Napoli dove esercitava la professione, stava passeggiando all’angolo fra via Scarlatti all’angolo con via Mauro Macchi, sotto un’impalcatura di un palazzo coperta da teli di plastica.

Qui è stato aggredito: è stramazzato per terra, in una pozza di sangue, con una profonda ferita alla gola. Un coltello è stato rinvenuto sul posto. E’ morto rapidamente prima dell’arrivo dei sanitari dell’ambulanza.

L’allarme al 118 è stato dato da alcuni passanti. Subito sono iniziate le ricerche di due stranieri, gli stessi che a poche centinaia di metri hanno rapinato un anziano scappando poi a piedi.

(ANSA)