(VIDEO) Napoli. Ordinanza De Luca, ristoratori bloccano il lungomare

Circa duecento persone hanno bloccato il lungomare di Napoli, all’altezza di piazza Vittoria: sono alcuni dei ristoratori della città che, esasperati dalle ulteriori restrizioni introdotte da De Luca per i prossimi giorni, hanno deciso di scendere in strada in segno di protesta.

“Dopo l’annuncio di Conte abbiamo fatto ordini, richiamato i dipendenti e investito soldi. Oggi, De Luca si sveglia e cambia le carte in tavola?”, è lo sfogo di alcuni manifestanti. Nonostante i tentativi della polizia di rimuovere il blocco, i ristoratori sono rimasti al loro posto.

(Francesca Del Vecchio/alanews)

Ristoratori,Zinzi (Lega): “Ordinanza punitiva,De Luca torni sui suoi passi”

“L’ultima ordinanza regionale appare inutilmente punitiva nei confronti di attività che hanno già affrontato troppi sacrifici finora, dando prova di un grande senso di responsabilità. Mantenere la Campania in zona arancione significa penalizzare ulteriormente titolari di bar, pasticcerie, pub e ristoranti che in questi tre giorni potevano prendere un po’ di ossigeno. Chi rimborserà le loro perdite dal momento che per erogare le misure di sostegno il Governo prenderà in considerazione il periodo dal 24 dicembre? De Luca torni sui suoi passi e ascolti le ragioni dei ristoratori”. Così il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.

G. CANTALAMESSA (LEGA) – “PROTESTA RISTORATORI, LEGITTIMA. DE LUCA IRONIZZA SU SALVINI? NON HA ALTRI ARGOMENTI“

Napoli, 19 dicembre 2020 “Mentre De Luca fa battute su Salvini, perché non ha altri argomenti, monta la giusta e comprensibile rabbia dei ristoratori napoletani. Questa nuova ordinanza è solo per puro sadismo. Tra governo e palazzo Santa Lucia stiamo assistendo ad un vero e proprio accanimento verso una categoria che offre lavoro a migliaia di famiglie. I diversi DPCM e l’attuale Ordinanza regionale, condannano di fatto i bar, i ristoranti e le tante partite Iva ad un dicembre in perdita. In alcune fasce orarie sarà proibito anche bere per strada succhi di frutta, the e altre bevande all’infuori dell’acqua. Se dovesse salire la tensione sociale, Dio ce ne scampi, qualcuno si dovrà assumere la responsabilità. De Luca, ancor prima del virus, ha ammazzato il Natale”. Così in una nota il duro commento del deputato della Lega, on. Gianluca Cantalamessa.